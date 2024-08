POL-HB: Nr.: 0488 --17-Jähriger ausgeraubt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 11.08.24, 13.10 Uhr Unbekannte besprühten am Wochenende im Ostertorviertel mehrere Stromkästen mit Palästina-Flaggen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Passanten stellten die Sachbeschädigungen Sonntagmittag fest und alarmierten die Polizei. An die 19 Stromkästen zwischen Am Dobben und Vor dem Steintor sprühten bislang unbekannte Täter ...

mehr