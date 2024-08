Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0490 --Raub in Wohnung--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Salvador-Allende-Straße Zeit: 12.08.2024, 07:40 Uhr

Ein unbekannter Mann überfiel am Montagmorgen eine 33 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung im Ostertor. Er entwendete ihr das Mobiltelefon und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 07:40 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der 33-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Salvador-Allende-Straße. Als die Frau die Tür öffnete sprach der Mann sie zunächst an, sie konnte ihn aber nur schlecht verstehen. Als sie schließlich die Tür wieder schließen wollte, stemmte sich der Mann dagegen und drückte sie auf. Anschließend kam es zu einer Rangelei, weil die Frau sich gegen den Mann zur Wehr setzte. Als sie schließlich um Hilfe schrie, versuchte er ihr den Mund zuzuhalten, entriss ihr das Handy und rannte davon. Anschließend verließ er das Haus durch den Keller.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 185 bis 190 cm groß und ca. 30 Jahre alt, möglicherweise etwas jünger. Er hatte schwarze Hautfarbe und kurze Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit einem schwarzen Schriftzug auf der Brust und einer dunklen Hose. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe mit weißer Front und einer Deutschlandflagge darauf. Außerdem hatte er einen dunklen Rucksack dabei.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat in der Salvador-Allende-Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht, wer hat den Täter gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell