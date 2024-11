Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionistische Handlungen

Aalen (ots)

Winnenden: Exhibitionist in Fußgängerzone

Am Samstag gegen 13:45 Uhr wurde der Polizei ein 82-jähriger Mann gemeldet, der sich in der Marktstraße entkleidete und mehrere Minuten an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Dabei wurde der Täter von mehreren Passanten gesehen. Die Polizei konnte den offenbar verwirrten Mann antreffen und ihn in ärztliche Behandlung übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07361 5800.

