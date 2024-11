Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis/Aalen: SEK-Einsatz nach Bedrohungssituation

Aalen (ots)

Am Montag bedrohte gegen 9.30 Uhr ein 49 Jahre alter Bewohner in einem Wohnhaus in der Walkstraße eine 56 Jahre alte Frau einer Sozialstation mit einem Küchenmesser und einer Pistole. Der Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte sich offensichtlich bereits selbst verschiedene oberflächliche Schnittverletzungen zugefügt. Die Frau flüchtete unverletzt und verständigte die Polizei. Diese rückte mit rund 20 Einsatzkräften an, zudem wurde das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg sowie der Rettungsdienst hinzugezogen. Die SEK-Kräfte nahmen den Mann widerstandslos fest, dieser wurde anschließend einer ärztlichen Behandlung zugeführt und soll in eine Fachklinik eingeliefert werden. Die Pistole wurde im Haus aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine erlaubnisfreie Luftdruckwaffe. Diese wurde sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

