POL-AA: Folgemeldung zu gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Auseinandersetzung mit tödlich verletzter Person

Folgemeldung zu gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Auseinandersetzung mit tödlich verletzter Person

Die drei festgenommenen Tatverdächtigen im Alter von 35, 41 und 45 Jahren wurden am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte die beantragten Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen die beiden Männer im Alter von 35 und 45 Jahren in Vollzug. Die beiden Männer mit usbekischer Staatsangehörigkeit wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten verbracht. Der Haftbefehl gegen den 41-jährigen Usbeken wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 10.11.2024

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Außenstelle Schwäbisch Hall - und des Polizeipräsidiums Aalen zu Auseinandersetzung mit tödlich verletzter Person

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Eugen-Klenk-Straße in Oberrot zu einem Streit zwischen vier LKW-Fahrern. Aus diesem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den vier Männern. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt. Er verstarb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die drei anderen beteiligten Männer im Alter von 41, 35 und 45 Jahren konnten vor Ort durch die Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

