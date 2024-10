Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Ausgelöste Brandmeldeanlage am Hauptbahnhof durch Notstromaggregat

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Montagmittag löste am Dortmunder Hauptbahnhof die dortige Brandmeldeanlage aus. Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr begaben sich zum ausgelösten Melder im Untergeschoss in einen Technikraum. Durch Wartungsarbeiten am Dieselnotstromaggregat hatte es hier eine starke Verrauchung gegeben, wodurch die Brandmeldeanlage auslöste. Ein verstopfter Rußpartikelfilter erhitzte sich so stark, dass Rauch und enorme Hitze am Gerät entstanden. Durch ständige Überprüfung mittels Wärmebildkamera und Herunterkühlen durch Kohlenstoffdioxid-Löscher wurde die Anlage von einem Trupp unter Atemschutz weiter kontrolliert. Im Anschluss wurde sie an die Techniker der Deutschen Bahn übergeben. Durch das fachgerechte Auslösen der Brandmeldeanlage wurde damit ein größerer Schaden verhindert. Der Bahnbetrieb war nicht beeinträchtigt und auch eine Evakuierung des Bahnhofsgebäude war nicht notwendig. Insgesamt war die Feuerwehr mit 28 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) vor Ort tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell