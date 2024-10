FW-DO: Wohnungsbrand in Dortmund - Brackel

Feuerwehr Dortmund

Wohnungsbrand in Dortmund - Brackel

Dortmund

Die Feuerwehr wurde gegen kurz vor 4:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Ordalweg alarmiert. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Wachen 3 (Asseln) und 6 (Scharnhorst) konnte sich die dreiköpfige Familie aus dem zweiten Obergeschoss selbst ins Freie begeben. Während die Mutter (50 Jahre) und ihr achtjähriger Sohn keine Verletzung aufwiesen, musste der 20-jährige Sohn vom Rettungsdienst aufgrund einer Rauchgasverletzung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert werden. Alle übrigen Bewohner des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses wurden in einem Bus der DSW21 vom Rettungsdienst und der Psychosozialen Notfallversorgung betreut. Das Feuer konnte von zwei Trupps unter Atemschutz zügig gelöscht werden. Im Anschluss erfolgte eine Belüftung der Brandwohnung mit maschinellem Belüftungsgerät. Nach Einsatzende konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen bis auf die Familie der Brandwohnung, denn diese ist aktuell nicht bewohnbar. An dem zweistündigen Einsatz waren circa 50 Einsatzkräfte aus Brandschutz und Rettungsdienst beteiligt. Wie es zu dem Ausbruch des Brandes kam, wird nun von der Polizei untersucht.

