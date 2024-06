LPI-EF: Einbruch in Tattoo-Studio

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen scheiterten Diebe gleich zweimal bei einem Einbruchsversuch in der Erfurter Innenstadt. Die Unbekannten hatten versucht in die Büros eines Wohnungsunternehmens einzubrechen. Dabei scheiterten sie sowohl an der Tür als auch am Fenster. Anschließend machten sie sich mit leeren Händen aus dem Staub. Bereits wenige Tage zuvor hatten unbekannte Täter ebenfalls versucht in die Räumlichkeiten des Unternehmens einzubrechen. Auch diese ...

