Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Acht Bewohner bei Wohnungsbrand im Dortmunder Norden durch die Feuerwehr gerettet

Dortmund (ots)

Am frühen Nachmittag des 04.10.2024 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bornstraße gemeldet. Umgehend wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die zuständige Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst entsendet.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen auf der Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses bereits Flammen aus einem Balkonfenster im 1. Obergeschoss. Durch die hohe Brandintensität breitete sich der Brand auf die darüberliegenden Geschosse rasant aus. Außerdem drang Rauch in angrenzende Wohnungen des betroffenen Gebäudes sowie der beiden Nachbarhäuser ein.

Mehrere Bewohner konnten sich vor Feuer und Rauch nicht mehr eigenständig in Sicherheit bringen und machten auf der Vorder- und Rückseite an den Fenster auf sich aufmerksam. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern und tragbaren Leitern konnten die Personen, darunter drei Kinder, durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Insgesamt acht Bewohner atmeten Rauch ein und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Sieben Personen wurden in Dortmunder Krankenhäuser transportiert. Eine Person konnte nach der Behandlung vor Ort verbleiben.

Nach umfangreicher Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Alle von der Rauchausbreitung betroffenen Nachbarwohnungen mussten durch die Feuerwehr kontrolliert und belüftet werden. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde das gesamte Gebäude durch die Kriminalpolizei zur weiteren Ermittlung versiegelt. Die Bewohner wurden durch die Stadt Dortmund untergebracht.

Der Bereich um die Bornstraße war für die Dauer des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren insgesamt 140 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst sowie das das Sozialamt der Stadt Dortmund und der zuständige Energieversorger.

