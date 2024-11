POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Widerstand, Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Person auf B29

Am Samstag gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die beim Hochparkplatz an der Bundesstraße B29 auf der dortigen Grasfläche sitzen würde. Ein 85-jähriger Mann konnte tatsächlich von einer Polizeistreife dort angetroffen werden. Er hatte offenbar wegen einer medizinischen Ursache sein Fahrzeug verlassen und befand sich in einem verwirrten Zustand. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Weinstadt-Schnait: Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 17:20 Uhr fuhr in der Altenbergstraße eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin nach dem Tanken rückwärts von der Zapfsäule gegen die Hauswand des Autohauses. Nachdem die Opel-Fahrerin den verursachten Schaden kurz begutachtete, stieg sie wieder in ihr Auto und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Wand entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Polizei liegen Erkenntnisse vor, dass ein Mann am Tankautomaten den Unfall beobachtet haben könnte. Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Rufnummer 07151 9500 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden-Breuningsweiler: Schussähnliche Geräusche

Am Sonntagabend gegen 17:10 Uhr wurden der Polizei mehrere Knallgeräusche gemeldet, die Schüssen ähnlich klangen. Während des Telefonats mit der Polizei konnten die explosionsartigen Geräusche ebenfalls wahrgenommen werden. Eine entsandte Polizeistreife konnte im Bereich des Gewanns Sonnenberg Reste von mehreren Böllern auffinden. Diese waren wohl Ursache der Knallgeräusche. Personen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Winnenden: Unfall mit Radfahrer

Am Freitagabend befährt gegen 18:45 Uhr ein 41-jähriger Radfahrer die Schwaikheimer Straße. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah ihn ein 21-Jähriger BMW-Fahrer, der hinter ihm fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 41-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW und am Fahrrad entstand zudem Sachschaden von etwa 900 Euro. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Winnenden.

Fellbach: Pkws geöffnet und durchsucht

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr Zugang zu drei geparkten, verschlossenen Fahrzeugen am Ernst-Wiechert-Platz. Anschließend durchsuchte er die Fahrzeuge ohne Gegenstände zu entwenden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Langfinger.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten BMW im Justinus-Kerner-Weg und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Radfahrer in Kreisverkehr erfasst

Eine 67-jährige Fiat-Fahrerin wollte am Samstagvormittag gegen 09:30 Uhr in einen Kreisverkehr im Berliner Ring einfahren. Dabei übersah sie einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 35-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern wobei der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Radfahrer wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt.

Murrhardt: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr beschädigte eine alkoholisierte Frau auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums einen Pkw und schrie lauthals herum. Da die Frau sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte sie durch die eintreffenden Polizeibeamten festgenommen werden. Hiergegen leistete die 44-jährige Frau Widerstand und trat nach den Beamten. Ebenfalls beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach. Die 44-Jährige wurde festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen sie wurden entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

