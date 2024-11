Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: Bremse und Gaspedal verwechselt

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr wollte eine 82-Jährige mit ihrem PKW Opel auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ellwanger Straße einparken. Aus Unachtsamkeit verwechselte sie Gas- und Bremspedal, so dass ihr Auto von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen und einem Masten kollidierte. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Hüttlingen: PKW kollidiert mit E-Bike

Am Samstag gegen 15:35 Uhr befuhr ein 87-Jähriger innerorts die Abtsgmünder Straße in Richtung Abtsgmünd mit seinem PKW VW Golf. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Sulzdorfer Straße wollte er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 41-Jährige, die mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in die gleiche Fahrtrichtung unterwegs war. Die 41-Jährige wurde vom PKW erfasst und erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Reitprechts: Fahrradfahrer gestürzt

Am Samstag gegen 11:00 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad den Schönbronner Weg von Schönbronn in Richtung Reitprechts. Als ihm ein PKW entgegenkam erschrak der 27-Jährige und kam dadurch alleinbeteiligt zu Fall. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bopfingen - Kerkingen: Unfall nach Verkehrsverstoß

Am Samstag gegen 21:10 Uhr befuhr eine 20-Jährige die Landesstraße 1070 von Bopfingen in Richtungen Kerkingen mit ihrem PKW VW. Am Ortseingang von Kerkingen fuhr sie aus unbekannten Gründen vorschriftswidrig links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei. Als sie sich anschließend wieder auf die rechte Spur einordnete stieß sie mit dem vorausfahrenden PKW Ford eines 42-Jährigen zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro

