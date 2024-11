Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflüchtiger gesucht

Am Samstag zwischen 11:10 Uhr und 11:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz beim Mediamarkt in der Eberhardstraße ein geparkter PKW Ford Focus durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach dem Unfall, durch den ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstanden war, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Beim Ausweichen nicht aufgepasst

Am Samstag gegen 14:20 Uhr befuhr eine 44-Jährige die Sulzbacher Straße stadteinwärts mit ihrem PKW Ford. Als sie auf Höhe der dortigen Tankstelle war, musste sie wegen eines vor ihr abbiegenden PKW anhalten. Nachdem der PKW abgebogen war, wich die 44-Jährige beim Anfahren leicht nach rechts über den Fahrradschutzstreifen aus. Hierbei übersah sie eine gerade an ihr vorbeifahrende 67-jährige Fahrradfahrerin. Diese stürzte durch die Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Waiblingen - Bittenfeld: E-Bike-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 12:50 Uhr befuhr eine 61-Jährige die Kreisstraße 1849 zwischen Bittenfeld und Weiler zum Stein mit ihrem PKW Citroen. Kurz vor dem Ortseingang von Bittenfeld setzte die Frau zum Überholen eines 58-jährigen Radfahrers an. Da der 58-Jährige jedoch, ohne es vorher anzuzeigen, unvermittelt nach links in einen Feldweg abbog, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge und der Radfahrer stürzte. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von etwa 1.100 Euro.

Fellbach: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befand sich ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Kappelberg und befuhr entlang der Kaiserstraße den sogenannten "Bulletproof-Trail". An einer etwas steileren Stelle geriet der 40-Jährige auf dem feuchten Untergrund ins Rutschen und stürzte. Er wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

