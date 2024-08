Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Ein bislang unbekannte Kraftfahrzeugführer befährt am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr den Reinserturmweg in Richtung stadtauswärts und will nach rechts auf den Zubringer zur B 3 abbiegen. Dort überfährt er eine Verkehrsinsel und beschädigt eine auf der Insel befindliche Leitplatte. Der Sachschaden wird auf mehr als 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell