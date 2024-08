Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörsendiebstahl mit erfolgreicher Täterfestnahme und anschließender Zuführung in die Justizvollzugsanstalt Rosdorf/Göttingen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Alte Gasse 19, Bürogebäude vom Gandersheimer Kreisblatt. Zeit: Mittwoch, 08. August 2024, 11:25 Uhr. Ein 77-Jähriger aus Osterode suchte die Räumlichkeiten vom Gandersheimer Kreisblatt auf und er nutzte einen für ihn günstigen Moment und entwendete eine Geldbörse einer Angestellten. Mit der Geldbörse flüchtete der Täter aus den Büroräumen, wurde jedoch von einem Mitarbeiter verfolgt. Die nun Geschädigte Angestellte informierte das Polizeikommissariat Bad Gandersheim und es wurde unverzüglich nach dem flüchtigen Täter im Stadtbereich gefahndet. Die Fahndung verlief erfolgreich ! Mit Hinweisen zur Fluchtrichtung von einer weiteren Geschädigten bzw. der bekannten "Ordnungshüterin" der Stadt Bad Gandersheim Frau K., wurde der Täter am Bahnhof Bad Gandersheim angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Durchsuchung des nun Beschuldigten am Bahnhof, führte zum Auffinden vom Diebesgut / Bargeld der Angestellten. Der Mitarbeiter der den Täter bei seiner Flucht verfolgte, konnte die vom Täter bei Flucht weggeworfene Geldbörse in der Straße Barfüßerkloster auffinden. Der nun Beschuldigte gab den Geldbörsendiebstahl zu, so dass der Angestellten das entwendete Bargeld und auch die Geldbörse wieder ausgehändigt wurden. Bei der einwandfreien Identitätsfeststellung des Beschuldigten 77-Jährigen im Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter anderem von der Staatsanwaltschaft Göttingen mit Haftbefehl gesucht wurde. Der HB wurde vollsteckt und der Beschuldigte wurde der Justizvollzugsanstalt Rosdorf zugeführt.

