POL-NOM: Geldbörsendiebstahl

Uslar (ots) - BODENFELDE-POLIER (ke) Wiese/Grünfläche, zwischen dem 02.08.2024, 11:00 Uhr und dem 03.08.2024, 20:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten ein Weidezaungerät der Firma "Voss-Farming" von einer genutzten Pferdewiese am Ortsrand von Polier. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150,00 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Bodenfelde Tel. 05572-948520 oder an Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen ...

