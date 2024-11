Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Wohnungseinbruch und Widerstand gegenüber Beamten

Aalen (ots)

Gerabronn: Stromverteiler durch Unbekannten beschädigt

In der Sandäckerstraße fuhr am Freitag zwischen 16:45 Uhr und 17:40 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker rückwärts gegen einen Stromverteilerkasten und beschädigte diesen in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Daraufhin fiel im gesamten Wohngebiet der Strom aus. Bei dem Verursacher soll es sich um eine männliche Person handeln, welche ein Lieferfahrzeug fuhr. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfall im Gegenverkehr

Am Samstag gegen 14:15 Uhr befuhr ein unbekannter PKW-Lenker die Nord-West-Umgehung in Fahrtrichtung Roßfeld, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gelangte. Auf dieser fuhr zur selben Zeit ein 43-jähriger Opel-Fahrer, welcher versuchte einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, indem er nach rechts auswich. Jedoch konnte eine Berührung der Fahrzeuge nicht verhindert werden, wodurch an dem Opel ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand und die Schutzleitplanke ebenfalls leicht beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Kreßberg - Mairäkappel: Heckscheibe eingeworfen

Ein Fahrzeug des Herstellers Renault wurde zwischen Mittwoch 12 Uhr und Donnerstag 8 Uhr in der Crailsheimer Straße beschädigt. Bei dem an einem Autohause geparkten Fahrzeug wurde die Heckscheibe mit einem noch unbekannten Gegenstand eingeworfen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag 17:30 Uhr und Sonntag 18:45 Uhr wurde in der Jenny-Stern-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über eine Terrassentüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ein genauer Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, jedoch ist bekannt das unter dem Diebesgut hauptsächlich Schmuck war. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim - Roßfeld: Automat aufgebrochen

Der Polizei wurde am Sonntag gegen 10 Uhr ein aufgebrochener Zigarettenautomat gemeldet, welcher sich in der Hofwiesenstraße vor einem Getränkehandel befand. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass alle Tabakwaren sowie Geldkassetten entwendet wurden. Unweit vom Tatort konnte schließlich Teile des Automaten aufgefunden werden. In welchem Zeitraum diese Tat stattgefunden hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim - Jagstheim: Widerstand gegenüber Beamten

Nach einer vorangegangenen Streitigkeit wurde am Samstag gegen 16:40 Uhr ein 61-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er in der Hansgasse Widerstand gegenüber den Beamten leistete und diese zudem beleidigte. Der Beschuldigte muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Rosengarten: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus im Ostring. Dort entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Obersontheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer streifte am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen in der Hauptstraße am Fahrbahnrand geparkten Fiat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Mit Glasflasche verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr kam es vor einer Diskothek am Hafenmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23-Jährigen Männern. Im Zuge dieser warf einer der Männer dem anderen eine Glasflasche an den Kopf und verletzte ihn dabei leicht. Der verletzte Mann wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst versorgt.

Michelfeld: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 67-Jährige Frau war am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr auf der B14 von Michelfeld in Richtung Mainhardt unterwegs. Aufgrund einer medizinischen Ursache kam die Frau mit ihrem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und die 67-Jährige wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

