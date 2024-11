Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Diebstähle, brennender Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Unfallfluchten

In der Turnstraße wurde am Samstag zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr ein Mercedes der C-Klasse beschädigt. Der unfallflüchtige Verursacher hinterließ rund 2000 Euro Schaden.

Ein 43-Jähriger beschädigte am Samstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hofherrnstraße mit seinem Toyota einen parkenden grauen Golf. Er meldete den Unfall erst nachträglich, sodass nun der Besitzer des grauen Golfs gesucht wird. Es soll sich um ein neueres Modell handeln.

Hinweise erbittet jeweils das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr vermutlich beim Ausparken einen BMW Z4, der auf dem Parkplatz des Landgerichtes am Marktplatz abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 8000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Ellwangen/Pfahlheim: Wohnungseinbruch

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr über ein Fenster Zutritt in eine Wohnung in der Abt-Rudolf-Straße. Es wurde ein Schlafzimmerschrank durchsucht. Vermutlich wurde der Eindringling dabei gestört. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tannhausen unter 07964 330001 zu melden.

Ellwangen: Brennender Pkw

Am Freitag gegen 19:20 Uhr wurde der Polizei ein brennender Mercedes-Benz in der Haller Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung stand der Pkw am Unterboden in Brand. Die FFW führte bereits Löscharbeiten durch. Das Fahrzeug, das vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing, erlitt einen Totalschaden.

Bopfingen: Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Ein 39-jähriger Lenker eines Ford Transits befuhr am Samstag gegen 3:30 Uhr die L1070 von Bopfingen nach Hohenberg. Aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Warnzeichen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Mögglingen: Pkw mehrmals gegen Leitplanke geprallt

Ein 19-Jähriger befuhr am Montag um 00:04 Uhr mit einem Skoda die B29, Ortsumfahrung Mögglingen in Richtung Aalen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er zu weit nach rechts und prallte gegen die Leitplanke. Er drehte sich im Uhrzeigersinn und prallte danach mit seinem linken Heck erneut gegen die Leitplanke. Anschließend drehte er sich nochmals und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht, die beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 21 blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Hyundai, der am Sonntag zwischen 20:00 Uhr und 20:40 Uhr im Turniergraben abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer o7171 358-0 entgegen.

Spraitbach: Wohnungseinbrüche

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Montag, 00:00 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Ebenfalls bislang unbekannte Diebe verschafften sich am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr über ein Toilettenfenster Zutritt ins Erdgeschoß eines Wohnhauses. Anschließend wurde das Haus durchsucht. Nach derzeitigem Sachstand wurde jedoch nichts entwendet, es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wohngebietes Zimmerbacher Straße/Höniger Straße unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Dacia, der in der Schießhausstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Opel, welcher am Freitag zwischen 6:40 Uhr und 15:10 Uhr in der Robert-Bosch-Straße geparkt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.200 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall - Zeugenaufruf!

Eine 27-Jährige befuhr mit ihrem VW am Freitag gegen 17:40 Uhr die Weißensteiner Straße. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr rückwärts ohne Licht aus einer Grundstückseinfahrt aus, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die VW-Lenkerin musste, um eine Kollision zu vermeiden, sehr stark abbremsen. Ein nachfolgend fahrender 25-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den bremsenden VW auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro. Das Polizeirevier bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher, der vermutlich einen weißen oder silbernen VW fuhr, unter der Nummer 07171 358-0.

Mögglingen: Diebstahl aus Pkw und Wohnmobil

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag wurden aus zwei mutmaßlich unverschlossenen Wohnmobil und Pkw, die in der Schultheiß-Rieg-Straße abgestellt waren, eine Bluetoothbox, eine Sonnenbrille sowie Münzgeld entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell