Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Erfolgreicher Schockanruf, von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Lauchheim: Erfolgreicher Schockanruf - 23.000 Euro übergeben

Mit einem "Schockanruf" ist es Betrügern am Freitag gelungen, eine Seniorin aus Lauchheim zu einer Geldübergabe zu bewegen. Gegen 16:30 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser schilderte, dass ihr Sohn und dessen Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben, wobei auch ein Kind ums Leben gekommen sei. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 35.000 Euro könne die Angerufene ihren Sohn vor dem Gefängnis bewahren. Die Seniorin gab an lediglich 23.000 Euro in bar Zuhause zu haben. Dieser Summe stimmte der Anrufer zu. Da die Geschädigte von der Echtheit des Anrufs überzeugt war, übergab sie schließlich das Geld an ihrer Wohnanschrift an einen dunkelhäutigen Mann mit schwarzen Haaren und Bart. Dieser wurde mit einem Taxi an die Wohnanschrift der Frau gebracht und auch anschließend wieder abgeholt. Da der Frau die Situation komisch vorkam, besprach sie es am nächsten Tag mit ihren Angehörigen. Dadurch wurde sie auf den Betrug aufmerksam. Wer hat zu der genannten Zeit den Mann bzw. das Taxi im Bereich Im Roten Feld / Scheffelstraße / Johann-Baptist-Benz-Weg sowie dem Isaak-Hess-Weg verdächtige Personen gesehen? Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf!

Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Sie sind Opfer geworden? Betroffene von betrügerischen Anrufen können sich bei Bedarf zusätzlich an Opferberatungsstellen wie beispielsweise den Verein "Weisser Ring" wenden.

Ellwangen: Von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag gegen 8 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin von der Fahrbahn der B290 in Fahrtrichtung Schweighausen ab. Dabei verursachte sie einen Flurschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

