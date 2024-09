Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verursachen große Schaden: Ehemaliges Autohaus unter Wasser

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Weil sie es auf Kupferrohe abgesehen hatten, richteten bisher unbekannte Täter am Wochenende einen großen Schaden in einem Gebäude an der Eckendorfer Straße an.

Zwischen Freitag, 20.09.2024, 15.00 Uhr, und Montag, 23.09.2024, 12:00 Uhr, begaben sich die Täter auf das Grundstück zwischen der Straße Am Stadtholz und der Feldstraße. Im rechten hinteren Gebäudeteil brachen sie ein Fenster auf und stiegen in die leerstehende Fahrzeughalle.

Dort machten sie sich an sämtlichen freiliegenden Kupferrohen, etwa den Zuleitungs- und Ableitungsrohren der Heizkörper, zu schaffen.

In einem weiteren Gebäude in unmittelbarer Nähe begaben sich die Täter in den Keller und demontierten Armaturen.

Das austretende Wasser verursachte einen erheblichen Schaden in den Gebäuden. Dessen ungeachtet flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Das leerstehende Gebäude ist in der Vergangenheit mehrmals von Einbrechern aufgesucht worden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell