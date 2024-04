Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Einbrecher unterwegs, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an mehreren Gebäuden in der Zunftstraße ihr Unwesen getrieben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten des Polizeireviers Kehl sollen mutmaßlich mehrere ungebetene Besucher kurz nach 1 Uhr versucht haben, gewaltsam in ein dortiges Anwesen einzudringen. Nachdem dies offenbar misslang, machten sich die Unbekannten an einem Nachbargebäude zu schaffen. Ob hieraus etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne den erhofften Erfolg. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 07851 8930 um Kontaktaufnahme gebeten.

