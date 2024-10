Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Tötungsdelikt gesucht (Korrektur Alter des Opfers)

Dörpen (ots)

Am Samstagabend gegen 18.00 Uhr wurde in Dörpen in einem Wohnhaus an der Straße "An der Düne" eine 57-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand tödlich verletzt. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger gegen 23.00 Uhr festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die am Abend des 5. Oktober verdächtige Beobachtungen im Bereich gemacht haben. Hinweise werden von der Polizeidienststelle Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegengenommen.

