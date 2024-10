POL-EL: Sögel - Mit 2.97 Promille gestoppt

Schüttorf (ots) - Am Morgen des 04.10.2024 kam es am Vechte-Zentrum, Graf-Egbert-Straße, in Schüttorf zu einem Diebstahl. Hierfür gaben sich zwei Männer als Spendensammler aus und bedrängten eine Seniorin in ihrem Pkw eine Spende zu leisten. Im Rahmen dessen entwendete einer dieser Männer Bargeld und EC-Karte aus ihrer Geldbörse. Können sie selbst Hinweise zu den Spendensammlern geben oder haben sie selbst eine ...

