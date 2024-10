Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 18.25 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Bentheimer Straße rechtsseitig von Bad Bentheim kommend in Richtung Nordhorn. In Höhe einer Firma fuhr die 72-Jährige vom Radweg unvermittelt auf die Straße und stieß dort mit dem 23-jährigen Fahrer eines 5er-BMW zusammen, der ebenfalls in Richtung Nordhorn fuhr. Dabei wurde die Frau durch den Zusammenstoß zunächst aufs Auto und anschließend auf die Straße geschleudert, wo sie schwerstverletzt liegen blieb. Die 72-Jährige kam anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 23-Jährige, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, blieb unverletzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Hinweise zum Unfallhergang. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell