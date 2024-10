POL-EL: Nordhorn - drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall aufeinandergefahren - 51-Jährige schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Gestern gegen 18.25 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Bentheimer Straße rechtsseitig von Bad Bentheim kommend in Richtung Nordhorn. In Höhe einer Firma fuhr die 72-Jährige vom Radweg unvermittelt auf die Straße und stieß dort mit dem 23-jährigen Fahrer eines 5er-BMW zusammen, der ebenfalls in Richtung Nordhorn fuhr. Dabei wurde die Frau durch den Zusammenstoß zunächst ...

