POL-UL: (BC) Schwendi - Traktorfahrer übersieht Auto

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der L 265 zwischen Schönebürg und Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 überholte eine 35jährige Frau mit ihrem Renault Megane auf der Fahrt von Schönebürg in Richtung Mietingen einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor. Der 75jährige Traktorfahrer hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass er überholt wird und bog nach links in Richtung eines Ackers ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen Traktor und Auto. Die war so heftig, dass sich beide ineinander verkeilten. Die 35jährige Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Traktorfahrer blieb unversehrt. Nach Einschätzung der Beamten der Verkehrspolizei Laupheim entstand an den total beschädigten Fahrzeugen ein Schaden von mindestens 50000 EU.

