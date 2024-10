Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Gartengeräte entwendet

Gleich mehrere Maschinen fielen bislang unbekannten Tätern bei einem Einbruch in eine Garage in die Hände

Ulm (ots)

Die böse Überraschung wurde von einem Angehörigen der Sportgemeinschaft Öpfingen am Samstagmorgen entdeckt. Das Tor einer Garage auf dem Sportgelände war aufgebrochen. Aus der Garage fehlten neben einem Aufsitzmäher, jeweils ein Vertikutierer, Freischneider, Laubbläser, Handrasenmäher, Druckluftkompressor und Benzinkanister sowie Rasensamen. Die Täter müssen das Diebesgut im Wert von mehreren 10 tausend Euro mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Letztmals waren die Gerätschaften am vergangenen Donnerstagabend in der Garage gestanden. Die Beamten des Polizeireviers Ehingen sicherten Spuren am Tatort und nahmen die Ermittlungen auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2048200)

