eine Frau wurde bei der Notlandung eines Paramotor Trike leicht verletzt

Die Rettungsleitstelle Biberach informierte die Polizei am Freitag gegen 16:24 Uhr, dass es zwischen Riedlingen und Altheim zum Absturz eines Gleitschirmfliegers gekommen sei. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass das Paramotor Trike, welches von einem 48 Jahre alten Mann gesteuert wurde, bei einem Flugmanöver aus unbekannter Ursache ins Trudeln kam. Hierauf löste der Mann den Notfallschirm aus, um einen unkontrollierten Absturz zu verhindern. Das Fluggerät landete schließlich in einem Waldstück und wurde hierbei vollständig zerstört. Die 26 Jahre alte Mitfliegerin wurde bei der Notlandung leicht am Bein verletzt, der 48-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den entstandenen Sachschaden am Fluggerät schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

