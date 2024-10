Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8, Albaufstieg - Aggressiver Autofahrer verursacht zwei Unfälle mit einem anderen Pkw-Lenker

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall auf der A8

Am Freitag gegen 20:40 Uhr teilte ein 54 Jahre alter Fahrer eines Tesla mit, dass ihm im Baustellenbereich der Anschlussstelle Mühlhausen ein Fahrer eines VW Golf über einen längeren Zeitraum derart dicht aufgefahren sei, dass es schlussendlich sogar zu einem Auffahrunfall während der Fahrt gekommen sei. In der Folge überholte der 30 Jahre alte Fahrer des VW Golf den Tesla des 54-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen, scherte kurz vor diesem wieder nach links ein und machte eine Vollbremsung, wodurch es zu einem erneuten Auffahrunfall mit umgekehrter Fahrzeugkonstellation kam. Bei diesem zweiten Unfall wurden sowohl der VW Golf als auch der Tesla derart beschädigt, dass beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Pkw auf 28.000 Euro. Verletzt wurde bei diesem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das gefährliche Fahrmanöver beobachtet haben, sich zu melden.

