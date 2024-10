Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Zu viel Gas gegeben

Gegen ein Haus fuhr eine Autofahrerin am Donnerstag in Wangen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße. Beim Anfahren gab die 86-Jährige zu viel Gas und die Räder an drehten an ihrem VW durch. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und prallte mit der Fahrzeugfront gegen ein Haus. Bei dem Unfall erlitt sie leichte Verletzungen. Vorsorglich kam sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem total beschädigten VW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Gebäude dürfte sich auch auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2030427

