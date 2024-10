Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach - Fußgänger gestürzt

Am Donnerstag entdeckte ein Autofahrer bei Schlierbach einen verletzten Fußgänger.

Ulm (ots)

Um 19.40 Uhr war ein Autofahrer von Hattenhofen in Richtung Schlierbach unterwegs. Etwa 300 Meter vor Ortseingang Schlierbach traf er auf einen verletzten Mann mittleren Alters. Der lag betrunken auf der K1419. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen, da zunächst auch ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte. Auch die Personalien des Verletzten sind den Ermittlern noch nicht bekannt, da der gestürzte Mann ohne Dokumente unterwegs war und jegliche Angaben verweigerte. Bei ihren Ermittlungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Gesucht wird auch der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens, der auf der K1419 in Richtung Auchertstraße in Schlierbach fuhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07335/96260 entgegen.

++++2034463

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

