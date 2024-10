Ulm (ots) - Am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, wurde in einer Wohnung im Gerokweg in Göppingen ein 46-jähriger Mann tot aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen und Spurensicherung vor Ort konnten Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt erlangt werden. Durch eine am Donnerstag durchgeführte Obduktion des Opfers ...

mehr