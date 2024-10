Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Mann tot in Wohnung aufgefunden

Ulm (ots)

Am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, wurde in einer Wohnung im Gerokweg in Göppingen ein 46-jähriger Mann tot aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen und Spurensicherung vor Ort konnten Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt erlangt werden. Durch eine am Donnerstag durchgeführte Obduktion des Opfers bestätigt sich dieser Hinweis. Die Kriminalpolizei Ulm hat zur Aufklärung des Tötungsdelikts die Sonderkommission Schiefer eingerichtet. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren und in alle Richtungen. Die Suche nach der Täterschaft dauert aktuell an. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Im Laufe des Donnerstags waren Polizeikräfte im Wohngebiet Schiefergrube unterwegs, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Hierbei waren auch Kräfte vom Polizeipräsidium Einsatz und ein Polizeihund im Einsatz. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang mit einem Mord Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Gerokwegs etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter Tel. 0731 188-0, zu melden.

