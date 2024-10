Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Arbeiter angefahren

Uneinsichtig fuhr der Verursacher am Mittwoch in Schelklingen weg.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein 24-Jähriger mit Arbeiten auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ehinger Straße beschäftigt. Der Arbeitsbereich war mit Absperrband gekennzeichnet. Ein 64-Jähriger fuhr dennoch mit seinem Renault in den Bereich ein und fuhr gegen den 24-Jährigen. Der klagete im Anschluss über Schmerzen. Der Autofahrer fuhr direkt zu einer Tanksäule und tankte dort. Ein Zeuge sprach den 64-Jährigen daraufhin an. Nach einem Streitgespräch fuhr der Unfallverursacher weg. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann später an seiner Wohnanschrift antreffen. Da dieser nach Alkohol roch, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe an. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht und eine gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

