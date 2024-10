Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebe auf der Baustelle

Mehrere Kabelrollen haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch von einer Baustelle in Biberach gestohlen.

Bundemtall haben Unbekannte zwischen 17 Uhr und 8 Uhr von einer Baustelle in der Hindenburgstraße, Ecke Zeppelinstraße gestohlen. Arbeiter wollten die Kabel auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses verlegen. Die Unbekannten brachen gewaltsam den Bauzaun zur Baustelle auf. Dabei benutzten sie wohl auch eine Flex. Das schwere Diebesgut, darunter auch ca. fünf Meter lange Kupferrohrstangen, fuhren die Täter mit einem Bollerwagen an den angrenzenden Ratzengraben. An einem Treppenabgang zum Bach lagen noch zwei Starkstromkabel und eine der Kabelrollen. Das Buntmetall transportierten die Täter vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Material hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

