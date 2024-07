Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Auto rutscht in Graben - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Zeugen informierten die Polizei am Freitagabend (28.06.2024, 21.11 Uhr) über einen an der Herzebrocker Straße im Graben liegenden Pkw in Oelde-Lette.

Vor Ort stellten die Beamten das Auto fest. Die 43-jährige Fahrerin aus Oelde war kurz vorher in ihrem Auto auf der Oststraße in Oelde-Lette unterwegs. Als sie auf die Clarholzer Straße abbog, kam sie langsam nach rechts von der Straße ab und das Auto rutschte in den Graben.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell