POL-WAF: Warendorf-Everswinkel. Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Zwei Autos sind am Samstag (29.06.2024, 19.55 Uhr) in Warendorf-Freckenhorst zusammengestoßen - eine Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein 50-jähriger Warendorfer war auf der Gänsestraße in Fahrtrichtung Friedhof unterwegs. Verkehrsbedingt hielt er an einer Haltlinie an, um anschließend geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Hier stieß er mit dem Heck eines Autos zusammen, das von links kam. Mit ...

mehr