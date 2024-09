POL-WND: Sachbeschädigung an PKW

Urexweiler (ots) - Am Nachmittag des 31. August 2024 ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedhofstraße in Marpingen-Urexweiler. Hierbei kollidierte ein Fahrzeugführer aus der Gemeinde Marpingen mit seinem PKW mit einem Fahrradfahrer aus der Gemeinde Illingen. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus ...

