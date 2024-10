Polizeipräsidium Ulm

Mit mehreren Anzeigen muss ein Autofahrer nach einem Unfall am Donnerstag in Geislingen rechnen.

Gegen 13.45 Uhr stieß ein 47-Jähriger beim Ausparken mit seinem Auto in der Fabrikstraße gegen einen stehenden Pkw. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf, nachdem sie durch eine Anruferin verständigt wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Verursacher deutlich Betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 5,2 Promille. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hatte der Mann nicht. Denn der wurde ihm nach einer Trunkenheitsfahrt am Dienstag abgenommen, als er mit über 3,2 Promille in Bad Überkingen kontrolliert wurde.

