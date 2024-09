Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (979) Familienstreit löst größeren Polizeieinsatz aus

Erlangen (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.09.2024) kam es in Erlangen-Dechsendorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 31-jähriger Mann konnte wohlbehalten in Gewahrsam genommen werden.

Nach einem Familienstreit verließ ein 31-jähriger Mann die elterliche Wohnung und befand sich zu diesem Zeitpunkt offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Da zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass er sich selbst verletzen könnte, wurden durch die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Neben einem Polizeihubschrauber waren auch eine Vielzahl an Streifen der Polizeiinspektionen Erlangen-Stadt, Herzogenaurach und der Diensthundestaffel eingesetzt.

Der Gesuchte konnte letztlich gegen 12:30 Uhr durch Einsatzkräfte lokalisiert und unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Personen kamen während des Einsatzgeschehens nicht zu Schaden.

Erstellt durch: Maximilian Semlinger / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell