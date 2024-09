POL-MFR: (977) Bewaffneter Raubüberfall auf Spielhalle - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Am Mittwochvormittag (18.09.2024) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße. In der Wohnung durchwühlten sie ein Zimmer und entwendeten unter anderem Bargeld. Das zuständige Fachkommissariat der ...

