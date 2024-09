Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (975) Balkonbrand in Cadolzburg

Zirndorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.09.2024) kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Cadolzburg (Lkrs. Fürth). Verletzt wurde niemand.

Gegen 13:45 Uhr wurde der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Kellerbuckstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cadolzburg sowie Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf stellten beim Eintreffen am Einsatzort nur wenige Minuten später Flammen an dem Gebäude sowie eine entsprechende Rauchentwicklung fest. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass das Feuer im Bereich eines Balkons im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses ausbrach und von hier auf die Fassade sowie Teile des Dachstuhls übergriff.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zu Folge im Bereich mehrerer Zehntausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Was das Feuer ausgelöst hat ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kriminalpolizei.

