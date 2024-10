Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auto überschlagen

Ein Schwer- und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag auf der L 230, Höhe Laichingen

Ulm (ots)

Der 23jährige Fahrer eines Dacia Duster befuhr gegen 14.45 Uhr die L 230 von Heroldstatt kommend in Richtung Laichingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt dort gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Dacia nach links über die Gegenfahrbahn auf die dortige Böschung und überschlägt sich. Anschließend schlittert der total beschädigte Wagen auf dem Dach liegend nochmals in die Leitplanke rechts vor er mitten auf der Straße zum Liegen kommt. Bei dem Verkehrsunfall wird der 23jährige Fahrer und seine beiden 21 und 19 Jahre alten Mitfahrer leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Insassen weit weniger schwer oder sogar nicht verletzt worden wären, wenn sie angegurtet gewesen wären. Die Verletzten wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden an dem Dacia beziffert die Polizei auf mindestens 12000 EU. Während der Unfallaufnahme musste die L 230 fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Laichingen war mit 5 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen in dem Verkehrsunfall hat die Verkehrspolizei Mühlhausen übernommen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2046086)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell