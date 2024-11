Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus und Tiefgarage

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Reinhold-Meyer-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über die Kellertür ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Später wurde festgestellt, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurde. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: Einbruch in Tiefgarage

Unbekannte manipulierten an einer Schließanlage einer Tiefgarage in der Marienstraße und gelangten so in das Innere der Garagen. Dort wurden schließlich mehrere Schränke durchwühlt, ein Vorhängeschloss wurde aufgebrochen und ein darin befindliches Elektor Messgerät anschließend entwendet. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 95090 zu melden.

