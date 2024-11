POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei, Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus Am Sonntag zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr kam es in der Reinhold-Meyer-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über die Kellertür ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Später wurde festgestellt, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurde. Zeugen, ...

