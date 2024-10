POL-HS: Farbschmierereien an Grundschulturnhalle

Selfkant-Süsterseel (ots) - Am Mittwoch (23. Oktober) verschafften sich Einbrecher zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zu einem am Höngener Weg gelegenen Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schmuck sowie eine Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

