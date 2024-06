Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Getränkewagen

Einbeck (ots)

Einbeck / Grillplatz Hullersen (rod)

Am 16.06.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf dem Grillplatz in Hullersen aus einem nicht verriegeltem Ausschankwagen Getränke und Mobiliar im Wert von über 300 Euro.

Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell