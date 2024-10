Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine schwerverletzte Person nach Auffahrunfall an Baustellenampel

Hückelhoven-Rurich (ots)

Am 24. Oktober (Donnerstag) ereignete sich auf der B 57 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 05.50 Uhr war ein 55 Jahre alter Geilenkirchener mit seinem Pkw auf der B 57 aus Fahrtrichtung Baal kommend in Fahrtrichtung Rurich unterwegs und musste an einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel halten. Ein 62 Jahre alter Mann aus Hückelhoven, der sich mit seinem Wagen ebenfalls der Ampel in gleicher Fahrtrichtung näherte, versuchte noch nach rechts auszuweichen, fuhr jedoch auf das Heck des wartenden Pkw auf. Durch den Aufprall geriet der Wagen des Hückelhoveners in das angrenzende rechtsseitig von der Fahrbahn gelegene Feld. Mit schweren Verletzungen musste der 62-jährige Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

