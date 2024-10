Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine verletzte Person nach Überholmanöver auf der B 56 n

Zeugensuche

Selfkant-Millen-Bruch (ots)

Mittwochmorgen (23. Oktober) kam es auf der B 56 n zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 08.10 Uhr fuhr ein 74 Jahre alter Niederländer mit seiner gleichalten Frau als Beifahrerin mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Tüddern auf die B 56 n in Fahrtrichtung Niederlande auf. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug des Ehepaares befand sich ein silberner Pkw mit polnischen Kennzeichen, der von einer männlichen Person gelenkt wurde. Laut Angaben der Niederländer sei der Wagen nach der Auffahrt im einspurigen Abschnitt permanent nah aufgefahren und habe die Lichthupe betätigt. Als die weitere Streckenführung zweispurig wurde, habe das Fahrzeug dann sofort zügig überholt. Hierbei erschrak der 74-Jährige, lenkte nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Der in Polen zugelassene überholende Wagen entfernte sich weiter in Fahrtrichtung Niederlande. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Durch den Aufprall erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen silbernen Pkw machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

