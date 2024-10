Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weißer Pkw BMW nach Verkehrsunfall flüchtig/ Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

An der Kreuzung Krefelder Straße / Roermonder Straße ereignete sich am Sonntag, 20. Oktober, gegen 00.40 Uhr, ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Motorradfahrerin aus Erkelenz war auf der Roermonder Straße aus Richtung Wegberg kommend in Richtung Erkelenz unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach rechts auf die Krefelder Straße abzubiegen. Da die Lichtzeichenanlage für sie Grünlicht zeigte, fuhr sie über die Haltelinie in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich kam ein weißer BMW aus Richtung Aachener Straße über die Krefelder Straße ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren und bog in die Roermonder Straße ab. Dabei geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die Fahrspur der Motorradfahrerin. Diese versuchte auszuweichen und stürzte dabei zu Boden. Beim Sturz prallte sie gegen den BMW, wodurch der Schweller des Fahrzeugs abriss. Der Fahrer des Pkw wurde kurz langsamer, fuhr dann aber ohne anzuhalten in Richtung Wegberg davon. Das Fahrzeugteil sowie Lacksplitter des flüchtigen Pkw wurden vor Ort sichergestellt. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verbleib des beschädigten Pkw oder zu dessen Fahrer machen können, sich zu melden. Es handelt sich um einen weißen Pkw BMW, wahrscheinlich einen Kombi, bei dem ein Schweller der Marke "Maxton Design" abgerissen ist. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

