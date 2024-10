Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diverse Sachbeschädigungen mittels Graffiti

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Zwischen Freitag, 18. Oktober und Samstag, 19. Oktober, wurden an der Hochstraße ein Anhänger sowie ein Stromverteilerkasten und zwei Einfamilienhäuser mit schwarzer Farbe besprüht. An der Paßmannstraße wurde im selben Zeitraum ebenfalls ein Wohnhaus mit schwarzer Farbe beschädigt. Zur Klärung der Taten bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die damit in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

